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Головні новини Харкова 18 вересня: як минула ніч

Україна 07:10   18.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 18 вересня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:10

Над областю літали «шахеди», ворог запускав КАБи – нічні тривоги на Харківщині

Тривогу у Харкові та області включили о 23:56. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про «шахеди» на півночі регіону, які взяли курс на південь.

Проте вже о 1:10 загроза минула, пролунав відбій. Тривогу відновили о 04:40. На цей раз через пуски КАБів на Харківщину.

Тривога тривала близько години, о 05:56 пролунав відбій. Станом на 07:10 тривоги у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 07:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".