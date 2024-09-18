Головні новини Харкова 18 вересня: як минула ніч

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07:10

Над областю літали «шахеди», ворог запускав КАБи – нічні тривоги на Харківщині

Тривогу у Харкові та області включили о 23:56. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про «шахеди» на півночі регіону, які взяли курс на південь.

Проте вже о 1:10 загроза минула, пролунав відбій. Тривогу відновили о 04:40. На цей раз через пуски КАБів на Харківщину.

Тривога тривала близько години, о 05:56 пролунав відбій. Станом на 07:10 тривоги у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) немає.