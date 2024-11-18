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Новости Харькова — главное за 18 ноября: как прошла ночь

Украина 07:03   18.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 18 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:03

Угрозу баллистики объявляли ночью для области, на Харьков враг запускал КАБы

Тревога на Харьковщине прозвучала в 00:04. Тем временем об угрозе запуска баллистики с северо-востока предупредили в Воздушных силах ВСУ. 

В 00:30 дали отбой, однако через 20 минут тревогу возобновили. Причина оказалась та же – возможный обстрел области баллистикой.

В 01:53 опасность миновала. А в 04:50 в сторону Харькова полетели КАБы. Обошлось без «прилетов» и ровно через час, в 05:50, в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) объявили отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".