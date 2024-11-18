Новости Харькова — главное за 18 ноября: как прошла ночь

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07:03

Угрозу баллистики объявляли ночью для области, на Харьков враг запускал КАБы

Тревога на Харьковщине прозвучала в 00:04. Тем временем об угрозе запуска баллистики с северо-востока предупредили в Воздушных силах ВСУ.

В 00:30 дали отбой, однако через 20 минут тревогу возобновили. Причина оказалась та же – возможный обстрел области баллистикой.

В 01:53 опасность миновала. А в 04:50 в сторону Харькова полетели КАБы. Обошлось без «прилетов» и ровно через час, в 05:50, в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) объявили отбой.