Новости Харькова — главное за 18 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:03
Угрозу баллистики объявляли ночью для области, на Харьков враг запускал КАБы
Тревога на Харьковщине прозвучала в 00:04. Тем временем об угрозе запуска баллистики с северо-востока предупредили в Воздушных силах ВСУ.
В 00:30 дали отбой, однако через 20 минут тревогу возобновили. Причина оказалась та же – возможный обстрел области баллистикой.
В 01:53 опасность миновала. А в 04:50 в сторону Харькова полетели КАБы. Обошлось без «прилетов» и ровно через час, в 05:50, в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) объявили отбой.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: воздушная тревога, главные новости, тревоги, хроника;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 07:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".