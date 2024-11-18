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Новини Харкова — головне за 18 листопада: як минула ніч

Україна 07:03   18.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 18 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Загрозу балістики оголошували вночі для області, на Харків ворог запускав КАБи

Тривога на Харківщині пролунала о 00:04. Тим часом про загрозу запуску балістики з північного сходу попередили у Повітряних силах ЗСУ. 

О 00:30 дали відбій, проте за 20 хвилин тривогу відновили. Причина виявилася та сама – можливий обстріл області балістикою.

О 01:53 небезпека минула. А о 04:50 у бік Харкова полетіли КАБи. Обійшлося без “прильотів” і рівно за годину, о 05:50, у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) оголосили відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 07:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".