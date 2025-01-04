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Новости Харькова — главное за 4 января: как прошла ночь, ситуация на фронте

Общество 07:49   04.01.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 4 января: как прошла ночь, ситуация на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:42

Россияне 2 и 3 января не достигли никаких подтвержденных успехов как в районе Волчанска на севере Харьковщины, так и 3 января на линии Купянск-Сватово-Кременная — ISW

По данным американского Института изучения войны, войска РФ атаковали в районе Волчанска, к северу от Купянска в районе Западного и Двуречной, к юго-востоку от Купянска в районе Загрызово и Лозовой, к западу от Сватово в районе Надежды и Кругляковки.

Карта ISW


Карта ISW

07:30

Воздушные силы ВСУ дважды за ночь предупреждали жителей Харьковщины об опасности

В 22:39 — о ракетной опасности.

В 01:51 командование ВС ВСУ проинформировало об угрозе вражеских беспилотников для Харьковской области.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 07:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".