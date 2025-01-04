Новости Харькова — главное за 4 января: как прошла ночь, ситуация на фронте
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:42
Россияне 2 и 3 января не достигли никаких подтвержденных успехов как в районе Волчанска на севере Харьковщины, так и 3 января на линии Купянск-Сватово-Кременная — ISW
По данным американского Института изучения войны, войска РФ атаковали в районе Волчанска, к северу от Купянска в районе Западного и Двуречной, к юго-востоку от Купянска в районе Загрызово и Лозовой, к западу от Сватово в районе Надежды и Кругляковки.
Карта ISW
07:30
Воздушные силы ВСУ дважды за ночь предупреждали жителей Харьковщины об опасности
В 22:39 — о ракетной опасности.
В 01:51 командование ВС ВСУ проинформировало об угрозе вражеских беспилотников для Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 07:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".