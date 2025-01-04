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Новини Харкова – головне за 4 січня: як минула ніч, ситуація на фронті

Події 08:50   04.01.2025
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 4 січня: як минула ніч, ситуація на фронті Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:50

Харківщину 3 січня росіяни атакували БпЛА і з танків. За добу – двоє постраждалих від обстрілів

▪️О 6:45 «шахед» влучив у дах ангара сільськогосподарського підприємства в Богодухові. Виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. Її оперативно ліквідували, жертв та постраждалих немає.

▪️Селище Козача Лопань Харківського району о 8:55 зазнало танкового обстрілу. Постраждав 55-річний цивільний чоловік.

▪️Село Западне Куп’янського району о 10:45 атакував FPV-дрон. Зазнав вибухових травм 56-річний цивільний чоловік. Його ушпиталили.

За матеріалами облуправлінь Нацполіції, ДСНС та начальника ХОВА Олега Синєгубова.

07:42

Росіяни 2 та 3 січня не досягли жодних підтверджених успіхів як у районі Вовчанська на півночі Харківщини, так і 3 січня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна – ISW

За даними американського Інституту вивчення війни, війська РФ атакували в районі Вовчанська, на північ від Куп’янська в районі Западного та Дворічної, на південний схід від Куп’янська в районі Загризового та Лозової, на захід від Сватового в районі Надії та Кругляківки.

Карта ISW


Карта ISW

07:30

Повітряні сили ЗСУ двічі за ніч попереджали мешканців Харківщини про небезпеку

О 22:39 – про ракетну небезпеку.

О 01:51 командування ПС ЗСУ поінформувало про загрозу ворожих безпілотників для Харківської області.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 08:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".