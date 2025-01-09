Новости Харькова — главное за 9 января: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».



08:00

Пострадали две женщины: из-за ночного «прилета» на Харьковщине горел дом

О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, сообщили в утренней сводке за 9 января в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации пожарных, вследствие обстрела в регионе произошло одно возгорание в Берестинском районе.

«Около 22:00 в с. Новое Пекельное Берестинского района в результате падения обломков вражеского БпЛА на территории частного домовладения возник пожар. Горел легковой автомобиль на площади в 6 м. кв. Пожар оперативно ликвидирован силами подразделений ГСЧС. Привлекалось 10 спасателей и 2 единицы техники», – уточнили в ГСЧС.

И добавили, что, кроме того, поврежден частный дом, две хозпостройки и авто. Также известно о двух пострадавших из-за удара женщинах.

Всего же у спасателей было десять оперативных выездов, три из них – на ликвидацию пожаров.

07:10

Очередная неспокойная ночь на Харьковщине: регулярно звучали тревоги, область атаковали БПЛА

Накануне вечером Харьковщину начали атаковать беспилотники. Из-за этого в 19:38 Воздушные силы объявили тревогу.





После чего БПЛА стали кружить и над соседними регионами, постоянно меняя курс.

А в 20:56 угроза удара беспилотниками возникла и для Харькова, предупредили воздушники.

Уже в 21:43 дроны были над Харьковом, а ВСУ призвали жителей города пройти в укрытия.

Тревога продолжалась, пока беспилотники летали то над областью, то над Харьковом.

Пока в 01:42 не прозвучал отбой тревоги. Ее возобновили в 03:30 — вновь из-за БПЛА россиян.

На этот раз тревога длилась всего около получаса. В 04:21 прозвучал отбой, а в 04:51 Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистики с северо-востока.

Лишь в 05:22 небо над Харьковом и областью стало чистым, прозвучал отбой.