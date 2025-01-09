Новости Харькова — главное за 9 января: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:00
Пострадали две женщины: из-за ночного «прилета» на Харьковщине горел дом
О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, сообщили в утренней сводке за 9 января в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации пожарных, вследствие обстрела в регионе произошло одно возгорание в Берестинском районе.
«Около 22:00 в с. Новое Пекельное Берестинского района в результате падения обломков вражеского БпЛА на территории частного домовладения возник пожар. Горел легковой автомобиль на площади в 6 м. кв. Пожар оперативно ликвидирован силами подразделений ГСЧС. Привлекалось 10 спасателей и 2 единицы техники», – уточнили в ГСЧС.
И добавили, что, кроме того, поврежден частный дом, две хозпостройки и авто. Также известно о двух пострадавших из-за удара женщинах.
Всего же у спасателей было десять оперативных выездов, три из них – на ликвидацию пожаров.
07:10
Очередная неспокойная ночь на Харьковщине: регулярно звучали тревоги, область атаковали БПЛА
Накануне вечером Харьковщину начали атаковать беспилотники. Из-за этого в 19:38 Воздушные силы объявили тревогу.
После чего БПЛА стали кружить и над соседними регионами, постоянно меняя курс.
А в 20:56 угроза удара беспилотниками возникла и для Харькова, предупредили воздушники.
Уже в 21:43 дроны были над Харьковом, а ВСУ призвали жителей города пройти в укрытия.
Тревога продолжалась, пока беспилотники летали то над областью, то над Харьковом.
Пока в 01:42 не прозвучал отбой тревоги. Ее возобновили в 03:30 — вновь из-за БПЛА россиян.
На этот раз тревога длилась всего около получаса. В 04:21 прозвучал отбой, а в 04:51 Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистики с северо-востока.
Лишь в 05:22 небо над Харьковом и областью стало чистым, прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 08:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".