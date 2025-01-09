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Новини Харкова — головне за 9 січня: як минула ніч

Україна 08:00   09.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 9 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:00

Постраждали дві жінки: через нічний “приліт” на Харківщині горів будинок

Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, повідомили у ранковому зведенні за 9 січня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

За інформацією пожежників, внаслідок обстрілу в регіоні сталося одне загоряння в Берестинському районі.

“Близько 22:00 у с. Нове Пекельне Берестинського району внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Горів легковий автомобіль на площі 6 м. кв. Пожежу оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС. Залучалось 10 рятувальників та 2 одиниці техніки”, – уточнили у ДСНС.

І додали, що, крім того, пошкоджений приватний будинок, дві господарські будівлі та авто. Також відомо про двох постраждалих жінок.

Усього ж у рятувальників було десять оперативних виїздів, три з них – на ліквідацію пожеж.

07:10

Чергова неспокійна ніч на Харківщині: регулярно лунали тривоги, область атакували БПЛА

Напередодні увечері Харківщину почали атакувати безпілотники. Через це о 19:38 Повітряні сили оголосили тривогу. 


Після цього БПЛА почали кружляти і над сусідніми регіонами, постійно змінюючи курс. 

А о 20.56 загроза удару безпілотниками виникла і для Харкова, попередили українські захисники. 

Вже о 21:43 дрони були над Харковом, а ЗСУ закликали мешканців міста пройти до укриття. 

Тривога тривала, доки безпілотники літали то над областю, то над Харковом. 

О 01:42 пролунав відбій тривоги. Її відновили о 03:30 – знову через БПЛА росіян. 

Цього разу тривога тривала лише близько пів години. О 04:21 пролунав відбій, а о 04:51 Повітряні сили попередили вже про можливе застосування балістики із північного сходу. 

Лише о 05:22 небо над Харковом та областю стало чистим, пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 08:00;

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