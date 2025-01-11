Новости Харькова — главное за 11 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночью отбивали налет «шахедов»
Продолжительная воздушная тревога в Харькове и области длилась с 20:35 10 января по 02:38 11 января. Ее объявили из-за российских ударных беспилотников. «Шахеды» залетали с севера и юга и перемещались над различными областями Украины. В 21:06 Воздушные силы ВСУ первый раз сообщили о том, что БПЛА фиксируют над территорией Харьковщины.
Финальное упоминание о БПЛА в небе Харьковской области было в 01:54.
Через некоторое время дали отбой. Об угрозе Харькову в течение ночного налета не сообщали. По состоянию на 07:05 воздушная тревога актуальна в Купянском и Харьковском районах, а также Липцевской и Волчанской громадах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".