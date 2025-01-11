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Новини Харкова — головне за 11 січня: як минула ніч

Події 07:05   11.01.2025
Оксана Горун
Новини Харкова — головне за 11 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Вночі відбивали наліт “шахедів”

Затяжна повітряна тривога в Харкові та області тривала з 20:35 10 січня до 02:38 11 січня. Її оголосили через російські ударні безпілотники. “Шахеди” залітали з півночі та півдня та переміщалися над різними областями України. О 21:06 Повітряні сили ЗСУ вперше повідомили, що БПЛА фіксують над територією Харківщини.

Фінальна згадка про БПЛА в небі Харківської області була о 01:54.

Невдовзі дали відбій. Про загрозу Харкову протягом нічного нальоту не повідомляли. Станом на 07:05 повітряна тривога актуальна в Куп’янському та Харківському районах, а також Липцівській та Вовчанській громадах.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".