Новости Харькова — главное за 24 января: опасная погода, в ДТП погибла блогер

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

15:33

С 25 января на всех трех линиях харьковского метро начнут действовать обновленные графики движения поездов в выходные

«Изменения коснулись отправлений поездов после 21 часа», – отметили в КП «Харьковский метрополитен».

Обновленные графики движения поездов будут доступны на официальном сайте КП и в чат-боте «Харьков – твой дом».

14:53

Столкнулась с авто и уехала – патрульные нашли горе-водителя в Харькове

Вызов о ДТП на улице Матюшенко в Харькове копы получили 23 января около 17:00, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные выяснили, что водитель автомобиля Mazda столкнулась с другой машиной, после чего уехала с места аварии.

«Проверив по имеющимся базам данных патрульные установили возможное местонахождение автомобиля. Как результат, на Стадионном проезде, полицейские заметили похожий автомобиль, у которого были характерные повреждения», — рассказали правоохранители.

Во время общения водитель сообщила, что после ДТП употребляла алкоголь. Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения женщина отказалась, добавили копы.

Патрульные отстранили ее от управления и составили админпротоколы. Эти материалы правоохранители передадут в суд.

13:11

ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер

Авария произошла 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», недалеко от села Засулье Полтавской области. В сети появилась информация, что в результате ДТП погибла харьковская блогер Анна Жук.

По предварительным данным ГУ Нацполиции в Полтавской области, автомобиль «Lexus», за рулем которого ехал водитель 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком «Renault Premium», стоящим неподвижно за пределами проезжей части.

«В результате ДТП 39-летняя пассажирка внедорожника «Lexus» от полученных травм погибла на месте происшествия. Водители грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиль «Lexus» (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализированы», — сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Харьковский блогер Женя Зуб сообщил, что в ДТП погибла харьковчанка и блогер Анна Жук, более известная как «Анет».

Видео: ГУНП в Полтавской области

12:41

Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

За сутки на севере Харьковщины состоялся один бой с оккупантами, рассказали в ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, враг нанес четыре авиационных удара с использованием четырех КАБов и семи НАР, 55 ударов дронами-камикадзе и совершил 419 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери противника за прошедшие сутки составили 59 человек, из них безвозвратные – 23, санитарные – 36.

Также на Харьковском направлении оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 72 единицы вооружения и военной техники.

10:37

Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина

Об опасной погоде, которая будет длиться на Харьковщине сутки, предупредили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

«В ближайший час 24 января с сохранением в течение суток 25 января по области и сохранением ночью и в первой половине дня 25 января по городу — ожидается туман, видимость 200 — 500 м.», – отметили синоптики.

Особенно внимательными призывают быть водителей и пешеходов.

Также в связи с ухудшением погодных условий в Харьковской области объявили первый, «желтый» уровень опасности.

08:55

Ночью прилетело по Мерефянской громаде – повреждена линия электросетей

О том, что ночью враг обстрелял село Селекционное Харьковского района, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«24 января 00:22 Харьковский р-н, Мерефянская ТГ, с. Селекционное. В результате падения обломков сбитого БпЛА, повреждена линия электросетей», – написал он.

Обстрелы не прекращались и целый день накануне. Вначале в 12:20 РФ ударила двумя КАБами по Золочевской громаде. Удар пришелся по открытой территории, обошлось без пострадавших. После чего враг начал бить по Купянщине.

«12:56 Купянский район, Петропавловская ТГ, с. Петропавловка. В результате попадания FPV-дрона погибла 54-летняя женщина. 15:10 Купянский р-н, Купянский р-н, г. Купянск. Произошло попадание БПЛА в проезжую часть», – уточнил Синегубов.

А ближе к ночи, в 23:30, два «Шахеда» попали по территории гражданского предприятия в Великом Бурлуке.

08:28

Генштаб: россияне наступали на севере области и атаковали на Купянщине

В течение суток на Харьковском направлении зафиксировали один бой в районе Липцев, передает Генштаб ВСУ.

А вот на Купянщине количество штурмов РФ достигло девяти.

«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении», – написали в ГШ.

Враг за минувшие сутки ударил из авиации по Казачьей Лопани, Турово и Малым Проходам.

08:05

Повреждены дома, хозпостройки, возник пожар: ГСЧС о результатах удара БПЛА

Из 16 оперативных выездов, которые были у спасателей облуправления ГСЧС в Харьковской области в течение суток, девять связаны с ликвидацией пожаров.

Один из них, по данным спасателей, возник из-за «прилетов».

«23 января враг атаковал БПЛА село Новоселовка Богодуховского района. В результате взрыва повреждено хозяйственное сооружение и два соседних дома. Произошел пожар на площади 40 кв. м. К его ликвидации привлекалось 6 спасателей и 2 единицы техники. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели помогли эвакуироваться пятерым жителям Кондрашовской громады.

«С помощью бронированного автомобиля из сел Кондрашовка и Тищенковка Кондрашовская были эвакуированы 5 человек. В мероприятиях принимали участие 3 спасателя и 1 единица техники ГСЧС», – уточнили пожарные.

07:10

Ночью россияне запускали КАБы на Харьковщину, летали беспилотники

Из-за активности вражеской авиации, пусков КАБ в сторону Сумской области и летающих беспилотников, в 21:22 тревогу объявили и на Харьковщине.

А после полуночи авиабомбы полетели и в сторону Харьковского региона.

В 01:42 Воздушные силы больше не фиксировали угроз для Харьковской области, прозвучал отбой тревоги. А в 05:08 ее возобновили из-за дронов, которые кружили над Украиной.





Отбой тревоги для Харьковской области дали в 06:41. Однако она все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады.