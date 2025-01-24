Новини Харкова — головне за 24.01: небезпечна погода, в ДТП загинула блогерка

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

15:33

З 25 січня на усіх трьох лініях харківського метро почнуть діяти оновлені графіки руху поїздів у вихідні

«Зміни торкнулися відправлень поїздів після 21 години», – зазначили у КП «Харківський метрополітен».

Оновлені графіки руху поїздів будуть доступні на офіційному сайті КП та у чат-боті «Харків – твій дім».

14:53

Зіткнулася з авто та поїхала – патрульні знайшли горе-водійку в Харкові

Виклик про ДТП на вулиці Матюшенко у Харкові копи отримали 23 січня близько 17:00, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Патрульні з’ясували, що водійка авто «Mazda» зіткнулася з іншою машиною, після чого поїхала з місця аварії.

«Перевіривши за наявними базами даних патрульні встановили ймовірне місцезнаходження автомобіля. Як результат, на Стадіонному проїзді, поліцейські помітили схоже авто, у якого були характерні пошкодження», – розповіли правоохоронці.

Під час спілкування водійка повідомила, що після ДТП вживала алкоголь. Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння жінка відмовилася, додали копи.

Патрульні відсторонили її від керування та склали на неї адмінпротоколи. Ці матеріали правоохоронці передадуть до суду.

13:11

ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка

Аварія сталася 24 січня близько 08:40 на 209 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», неподалік села Засулля Полтавської області. У мережі з’явилася інформація, що внаслідок ДТП загинула харківська блогерка Анна Жук.

За попередніми даними ГУ Нацполіції в Полтавській області, авто «Lexus», за кермом якого їхав водій 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою «Renault Premium», що стояла нерухома за межами проїзної частини.

«Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика «Lexus» від отриманих травм померла на місці події. Водіїв вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіль «Lexus» (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано», – повідомили у поліції.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини та причини аварії.

Харківський блогер Женя Зуб повідомив, що у ДТП загинула харків’янка та блогерка Анна Жук, більш відома як «Анет».

Відео: ГУНП в Полтавській області

12:41

Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини

Минулої доби на півночі Харківщини відбувся один бій з окупантами, розповіли в ОТУВ «Харків».

За даними захисників, ворог завдав чотири авіаційні удари із використанням чотирьох КАБів та семи НАР, 55 ударів дронами-камікадзе та здійснив 419 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати супротивника за минулу добу склали 59 осіб, з них безповоротні – 23, санітарні – 36.

Також на Харківському напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 72 одиниці озброєння та військової техніки.

10:37

Протягом доби на Харківщині буде небезпечно – в чому причина

Про небезпечну погоду, яка триватиме на Харківщині добу, попередили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

“У найближчу годину 24 січня зі збереженням протягом доби 25 січня по області, та збереженням вночі та у першій половині дня 25 січня по місту – очікується туман, видимість 200 – 500 м.”, – зазначили синоптики.

Особливо уважними закликають бути водіїв та пішоходів.

Також через погіршення погодних умов у Харківській області оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки.

08:55

Вночі прилетіло по Мерефʼянській громаді – пошкоджена лінія електромереж

Про те, що вночі ворог обстріляв село Селекційне Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“24 січня 00:22 Харківський р-н, Мереф’янська ТГ, с. Селекційне. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА, пошкоджено лінію електромереж“, – написав він.

Обстріли не припинялись і цілий день напередодні. Спочатку о 12:20 РФ ударила двома КАБами по Золочівській громаді. Удар прийшовся по відкритій території, обійшлося без постраждалих. Після чого ворог почав бити по Куп’янщині.

“12:56 Куп’янський район, Петропавлівська ТГ, с. Петропавлівка. Внаслідок влучання FPV-дрона загинула 54-річна жінка. 15:10 Куп’янський р-н, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Відбулось влучання БПЛА в проїжджу частину”, – уточнив Синєгубов.

А ближче до ночі, о 23:30, два “Шахеди” влучили по цивільному підприємству в селі Великий Бурлук.

08:28

Генштаб: росіяни наступали на півночі області та атакували на Куп’янщині

Протягом доби на Харківському напрямку зафіксували один бій у районі Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ.

А ось на Куп’янщині кількість штурмів РФ сягнула дев’яти.

“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку”, – написали в ГШ.

Ворог за минулу добу вдарив з авіації по Козачій Лопані, Туровому та Малим Проходам.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі:

08:05

Пошкоджені будинки, виникла пожежа: ДСНС про результати удару БПЛА

Із 16 оперативних виїздів, які були в рятувальників облуправління ДСНС у Харківській області протягом доби, дев’ять пов’язані з ліквідацією пожеж.

Один із них, за даними рятувальників, виник через “прильоти”.

“23 січня ворог атакував БпЛА село Новоселівка Богодухівського району. Унаслідок вибуху пошкоджено господарчу споруду та два сусідні будинки. Сталася пожежа на площі 40 м кв. До її ліквідації залучалось 6 рятувальників і 2 одиниці техніки. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

Крім того, рятувальники допомогли евакуюватися п’ятьом мешканцям Кіндрашівської громади.

“За допомогою броньованого автомобіля з сіл Кіндрашівка та Тищенківка Кіндрашівська було евакуйовано 5 осіб. У заходах брали участь 3 рятувальники та 1 одиниця техніки ДСНС”, – уточнили пожежники.

07:10

Вночі росіяни запускали КАБи на Харківщину, літали безпілотники

Через активність ворожої авіації, пусків КАБ у бік Сумської області та загрози безпілотників о 21:22 тривогу оголосили і на Харківщині.

А після опівночі авіабомби полетіли й у бік Харківського регіону.

О 01:42 Повітряні сили більше не фіксували загроз для Харківської області, пролунав відбій тривоги. А о 05:08 її відновили через дрони, які кружляли над Україною.





Відбій тривоги для Харківської області дали о 06:41. Однак вона все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади.