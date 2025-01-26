Новости Харькова — главное за 26 января: ночная атака БпЛА, туман, фронт
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
10:32
Последствия ночного попадания дрона в Основянском районе Харькова ликвидируют коммунальщики
Как информирует мэрия, специалисты АО «Харьковгоргаз» проверяют сети, а мастера КП «Харьковспецстрой» закрывают контуры поврежденных домов. Кроме того, на месте работают представители администрации района.
9:02
По Основянскому району Харькова в 4:43 ударил «шахед» — Синегубов
В результате этого попадания повреждены окна и крыши 12 частных домов. Пострадавших нет.
«В течение суток враг наносил удары по Харькову БпЛА «Молния» и «Шахед». Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города. Пострадали три человека — острая реакция на стресс, без госпитализации. Повреждены более десяти автомобилей, остекление жилых домов, окна нежилых зданий», — напомнил начальник ХОВА.
8:27
Сутки на севере Харьковщины прошли без российских атак, а на Купянском направлении их было девять
Как сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ, на Купянском направлении Силы обороны отражали штурмы противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.
8:07
Войска РФ атаковали в районе Волчанска и Тихого 24 и 25 января, но не продвинулись — ISW
«Украинские источники сообщили 25 января, что украинские войска отбили российскую атаку при поддержке бронетехники возле Тихого и уничтожили четыре боевые машины пехоты. Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, заявил, что российские ДРГ пытаются найти и использовать уязвимые места в украинской линии обороны», — пишет американский Институт изучения войны.
Что касается Купянского направления, то аналитики не подтвердили заявление российских милблогеров о продвижении войск РФ в районе Западного. Противник продолжал наступать возле Двуречной, Глушковки, Петропавловки и Песчаного.
7:35
Густой туман стоит утром в Харькове и не будет спадать в первой половине суток
Предупреждение о метеорологических явлениях І уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Видимость составит 200-500 метров. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
7:20
Ночью Харьков атаковали дроны: Терехов проинформировал о попадании в частный дом
Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе, сообщил мэр.
По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. Профильные службы обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь. Обошлось без пострадавших.
СМИ сообщали о взрывах в Харькове около 1:00 и после 4:00.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, главные новости, Игорь Терехов, новости Харькова, туман;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 26 января: ночная атака БпЛА, туман, фронт»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 10:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".