Новости Харькова — главное за 26 января: ночная атака БпЛА, туман, фронт

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

10:32

Последствия ночного попадания дрона в Основянском районе Харькова ликвидируют коммунальщики

Как информирует мэрия, специалисты АО «Харьковгоргаз» проверяют сети, а мастера КП «Харьковспецстрой» закрывают контуры поврежденных домов. Кроме того, на месте работают представители администрации района.

9:02

По Основянскому району Харькова в 4:43 ударил «шахед» — Синегубов

В результате этого попадания повреждены окна и крыши 12 частных домов. Пострадавших нет.

«В течение суток враг наносил удары по Харькову БпЛА «Молния» и «Шахед». Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города. Пострадали три человека — острая реакция на стресс, без госпитализации. Повреждены более десяти автомобилей, остекление жилых домов, окна нежилых зданий», — напомнил начальник ХОВА.

8:27

Сутки на севере Харьковщины прошли без российских атак, а на Купянском направлении их было девять

Как сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ, на Купянском направлении Силы обороны отражали штурмы противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

8:07

Войска РФ атаковали в районе Волчанска и Тихого 24 и 25 января, но не продвинулись — ISW

«Украинские источники сообщили 25 января, что украинские войска отбили российскую атаку при поддержке бронетехники возле Тихого и уничтожили четыре боевые машины пехоты. Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, заявил, что российские ДРГ пытаются найти и использовать уязвимые места в украинской линии обороны», — пишет американский Институт изучения войны.

Что касается Купянского направления, то аналитики не подтвердили заявление российских милблогеров о продвижении войск РФ в районе Западного. Противник продолжал наступать возле Двуречной, Глушковки, Петропавловки и Песчаного.

7:35

Густой туман стоит утром в Харькове и не будет спадать в первой половине суток

Предупреждение о метеорологических явлениях І уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Видимость составит 200-500 метров. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

7:20

Ночью Харьков атаковали дроны: Терехов проинформировал о попадании в частный дом

Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе, сообщил мэр.

По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. Профильные службы обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь. Обошлось без пострадавших.

СМИ сообщали о взрывах в Харькове около 1:00 и после 4:00.