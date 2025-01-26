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Новини Харкова – головне за 26 січня: нічна атака БпЛА, туман, фронт

Події 10:32   26.01.2025
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 26 січня: нічна атака БпЛА, туман, фронт Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:32

Наслідки нічного влучання дрона в Основ’янському районі Харкова ліквідовують комунальники

Як інформує мерія, фахівці АТ «Харківміськгаз» перевіряють мережі, а майстри КП «Харківспецбуд» закривають контури пошкоджених будинків. Крім того, на місці події працюють представники адміністрації району.

9:02

По Основ’янському району Харкова о 4:43 ударив “шахед” – Синєгубов

Внаслідок цього влучання пошкоджені вікна та дахи 12 приватних будинків. Постраждалих немає.

“Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову БпЛА «Молния» та «Шахед». Це Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста. Постраждали три людини – гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Пошкоджені більше ніж десять автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель”, – нагадав начальник ХОВА.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

8:27

Доба на півночі Харківщини минула без російських атак, а на Куп’янському напрямку їх було дев’ять

Як повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурми супротивника неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

8:07

Війська РФ атакували в районі Вовчанська та Тихого 24 та 25 січня, але не просунулися – ISW

“Українські джерела повідомили 25 січня, що українські війська відбили російську атаку за підтримки бронетехніки біля Тихого і знищили чотири бойові машини піхоти. Речник української бригади, що діє на Вовчанському напрямку, заявив, що російські ДРГ намагаються знайти та використати вразливі місця в українській лінії оборони”, – пише американський Інститут вивчення війни.

Щодо Куп’янського напрямку, то аналітики не підтвердили заяву російських мілблогерів щодо просування військ РФ у районі Западного. Супротивник продовжував наступати біля Дворічної, Глушківки, Петропавлівки та Піщаного.

Карта ISW

7:35

Густий туман стоїть вранці у Харкові й не спадатиме у першій половині доби

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Видимість становитиме 200-500 метрів. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

7:20

Вночі Харків атакували дрони: Терехов поінформував про попадання до приватного будинку

Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі, повідомив мер.

За попередньою інформацією, пошкоджені вікна, дах та частина будівлі. Профільні служби обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу. Минулося без постраждалих.

ЗМІ повідомляли про вибухи в Харкові близько 1:00 і після 4:00.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 10:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".