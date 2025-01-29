Новости Харькова — главное за 29 января: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:48

Ночью тревога звучала на Харьковщине из-за угрозы ударных БпЛА

Сначала сирена звучала в Харькове с вечера, в 20:51. В Воздушных силах ВСУ сообщали о вражеских дронах на границе Харьковской и Донецкой областей, они держали западный/юго-западный курс.

В 23:13 БпЛА фиксировали в северо-западной части Харьковщины.

В 01:36 раздался отбой. Уже в 02:05 звучала тревога, снова фиксировались вражеские БпЛА.

Отбой раздался в 05:39, но ненадолго. Сирена снова звучала в 05:46. О ее причинах в ВС ВСУ не сообщали. По состоянию на 06:48 она актуальна.