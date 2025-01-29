Новости Харькова — главное за 29 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:48
Ночью тревога звучала на Харьковщине из-за угрозы ударных БпЛА
Сначала сирена звучала в Харькове с вечера, в 20:51. В Воздушных силах ВСУ сообщали о вражеских дронах на границе Харьковской и Донецкой областей, они держали западный/юго-западный курс.
В 23:13 БпЛА фиксировали в северо-западной части Харьковщины.
В 01:36 раздался отбой. Уже в 02:05 звучала тревога, снова фиксировались вражеские БпЛА.
Отбой раздался в 05:39, но ненадолго. Сирена снова звучала в 05:46. О ее причинах в ВС ВСУ не сообщали. По состоянию на 06:48 она актуальна.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 06:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".