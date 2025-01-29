Новини Харкова — головне за 29 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:48

Вночі тривога лунала на Харківщині через загрозу ударних БпЛА

Спершу сирена звучала у Харкові звечора, о 20:51. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожі дрони на межі Харківської та Донецької областей, вони тримали західний/південно-західний курс.

О 23:13 БпЛА фіксували в північно-західній частині Харківщини.

О 01:36 пролунав відбій. Вже о 02:05 звучала тривога, знову фіксувалися ворожі БпЛА.

Відбій пролунав о 05:39, однак ненадовго. Сирена знову звучала о 05:46. Про її причини в ПС ЗСУ не повідомляли. Станом на 06:48 вона актуальна.