Новини Харкова — головне за 29 січня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:48
Вночі тривога лунала на Харківщині через загрозу ударних БпЛА
Спершу сирена звучала у Харкові звечора, о 20:51. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожі дрони на межі Харківської та Донецької областей, вони тримали західний/південно-західний курс.
О 23:13 БпЛА фіксували в північно-західній частині Харківщини.
О 01:36 пролунав відбій. Вже о 02:05 звучала тривога, знову фіксувалися ворожі БпЛА.
Відбій пролунав о 05:39, однак ненадовго. Сирена знову звучала о 05:46. Про її причини в ПС ЗСУ не повідомляли. Станом на 06:48 вона актуальна.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 06:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".