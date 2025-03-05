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Новости Харькова — главное за 5 марта: ночью оккупанты обстреляли Харьков

Украина 07:21   05.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночью оккупанты обстреляли Харьков Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Ночью прилетело по Харькову — что обстреляли

Оккупанты ударили по городу около 22:30. Тревогу в Харькове объявили за полчаса до обстрела, а в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможном применении ударных БпЛА по городу, а также работе ПВО. 

Вскоре в городе раздался взрыв. По данным мэра Игоря Терехова, российский беспилотник прилетел по гражданскому предприятию.

«В результате «прилета» повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесено повреждение двум троллейбусам», – уточнил городской голова.

Тем временем ночной обстрел города прокомментировали и в облпрокуратуре. Также правоохранители рассказали, чем именно враг ударил по району.

«В результате взрыва поврежден фасад и остекление двух складских помещений. Также повреждены два частных автомобиля и два троллейбуса. Предварительно для обстрела враг использовал БпЛА под названием «Герань-2». По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – сказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 07:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".