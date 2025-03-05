Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

Новини Харкова — головне за 5 березня: вночі окупанти обстріляли Харків

Україна 07:21   05.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 5 березня: вночі окупанти обстріляли Харків Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Вночі прилетіло по Харкову — що обстріляли

Окупанти вдарили по місту близько 22:30. Тривогу в Харкові оголосили за пів години до обстрілу, а у Повітряних силах ЗСУ  попередили про можливе застосування ударних БпЛА по місту, а також роботу ППО. 

Незабаром у місті пролунав вибух. За даними мера Ігоря Терехова, російський безпілотник прилетів по цивільному підприємству.

«Внаслідок «прильоту» пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам», – уточнив міський голова.

Тим часом нічний обстріл міста  прокоментували і в облпрокуратурі. Також правоохоронці розповіли, чим саме ворог вдарив по району.

«Внаслідок вибуху пошкоджений фасад та скління двох складських приміщень. Також пошкоджені два приватні автомобілі та два тролейбуси. Попередньо для обстрілу ворог використав БпЛА під назвою «Герань-2». За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України», – сказав речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Попередньо обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Сьогодні 5 березня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
П’ять атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступали окупанти
П’ять атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступали окупанти
05.03.2025, 08:15
ISW: заявлене РФ просування у Вовчанську брехня, але у ворога все ж є успіхи
ISW: заявлене РФ просування у Вовчанську брехня, але у ворога все ж є успіхи
05.03.2025, 07:59
Новини Харкова — головне за 5 березня: вночі окупанти обстріляли Харків
Новини Харкова — головне за 5 березня: вночі окупанти обстріляли Харків
05.03.2025, 07:21
Вночі прилетіло по Харкову – що обстріляли
Вночі прилетіло по Харкову – що обстріляли
05.03.2025, 07:10
СОУ звільнили частину територій на Куп’янщині – карти Deep State
СОУ звільнили частину територій на Куп’янщині – карти Deep State
05.03.2025, 07:36

Новини за темою:

21:53
Новини Харкова — головне за 4 березня: звільнення головної архітекторки, фронт
21:42
Новини Харкова — головне за 3 березня: в екопарку загинули тварини, обстріли
23:15
Новини Харкова – головне за 2 березня: ефективність нової тривоги, “приліт”
23:10
Новини Харкова — головне за 28 лютого: приїхали фахівці ЮНЕСКО, вибухи
22:13
Новини Харкова — головне за 27 лютого: зону евакуації можуть розширити, бої

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 5 березня: вночі окупанти обстріляли Харків»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 07:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".