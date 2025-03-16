Новости Харькова – главное за 16 марта: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:43

Четырьмя КАБами ударила РФ по Золочевщине ночью

«16 марта в период времени с 02:55 по 03:05 авиация рф нанесла авиаудар четырьмя КАБ по окрестностям села Уды Золочевской громады. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», – рассказал глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

07:05

Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно – звучала лишь одна тревога

Тревога на Харьковщине этой ночью была непродолжительная и лишь одна. Ее объявили в 02:42. По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил в сторону Харьковской области КАБы.

Примерно через полчаса угроза миновала и в регионе прозвучал отбой тревоги.