Новости Харькова – главное за 16 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:43
Четырьмя КАБами ударила РФ по Золочевщине ночью
«16 марта в период времени с 02:55 по 03:05 авиация рф нанесла авиаудар четырьмя КАБ по окрестностям села Уды Золочевской громады. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», – рассказал глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
07:05
Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно – звучала лишь одна тревога
Тревога на Харьковщине этой ночью была непродолжительная и лишь одна. Ее объявили в 02:42. По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил в сторону Харьковской области КАБы.
Примерно через полчаса угроза миновала и в регионе прозвучал отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 07:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".