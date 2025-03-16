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Новости Харькова – главное за 16 марта: как прошла ночь

Украина 07:43   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 16 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:43

Четырьмя КАБами ударила РФ по Золочевщине ночью

«16 марта в период времени с 02:55 по 03:05 авиация рф нанесла авиаудар четырьмя КАБ по окрестностям села Уды Золочевской громады. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», – рассказал глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

07:05

Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно – звучала лишь одна тревога

Тревога на Харьковщине этой ночью была непродолжительная и лишь одна. Ее объявили в 02:42. По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил в сторону Харьковской области КАБы. 

Примерно через полчаса угроза миновала и в регионе прозвучал отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 07:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".