Новини Харкова – головне за 16 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:43
Чотирма КАБами вдарила РФ по Золочівщині вночі
“16 березня в період часу з 02:55 по 03:05 авіація рф завдала авіаудару чотирма КАБ по околицях села Уди Золочівської громади. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
07:05
Ніч на Харківщині пройшла відносно спокійно – лунала лише одна тривога
Тривога на Харківщині цієї ночі була нетривала і лише одна. Її оголосили о 02:42. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив у бік Харківської області КАБи.
Приблизно за пів години загроза минула і в регіоні пролунав відбій тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".