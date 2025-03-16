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Новини Харкова – головне за 16 березня: як минула ніч

Україна 07:43   16.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 16 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:43

Чотирма КАБами вдарила РФ по Золочівщині вночі

“16 березня в період часу з 02:55 по 03:05 авіація рф завдала авіаудару чотирма  КАБ по околицях села Уди Золочівської громади. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

07:05

Ніч на Харківщині пройшла відносно спокійно – лунала лише одна тривога

Тривога на Харківщині цієї ночі була нетривала і лише одна. Її оголосили о 02:42. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив у бік Харківської області КАБи. 

Приблизно за пів години загроза минула і в регіоні пролунав відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 07:43;

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