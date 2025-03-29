Новости Харькова — главное за 29 марта: как прошла ночь

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07:00

Почти шесть часов беспрерывно длилась тревога на Харьковщине этой ночью

Накануне вечером тревога прозвучала традиционно из-за российских дронов, которые атаковали Харьковскую область.

Вскоре они изменили курс и полетели в сторону Полтавщины.

Угроза ударов беспилотниками сохранялась до полуночи. А в 00:42 БпЛА взяли курс на юг.

Отбой тревоги объявили в 02:20.