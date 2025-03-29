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Новости Харькова — главное за 29 марта: как прошла ночь

Украина 07:01   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 29 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Почти шесть часов беспрерывно длилась тревога на Харьковщине этой ночью

Накануне вечером тревога прозвучала традиционно из-за российских дронов, которые атаковали Харьковскую область. 

Вскоре они изменили курс и полетели в сторону Полтавщины. 

Угроза ударов беспилотниками сохранялась до полуночи. А в 00:42 БпЛА взяли курс на юг. 

Отбой тревоги объявили в 02:20.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 07:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".