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Новини Харкова – головне за 29 березня: як минула ніч

Україна 07:01   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 29 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Майже шість годин безперервно тривала тривога на Харківщині цієї ночі

Напередодні ввечері тривога пролунала традиційно через російські дрони, які атакували Харківську область. 

Невдовзі вони змінили курс та полетіли в бік Полтавщини. 

Загроза ударів безпілотниками зберігалася до півночі. А о 00:42 БпЛА взяли курс на південь. 

Відбій тривоги оголосили о 02.20.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 07:01;

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