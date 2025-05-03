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Новости Харькова – главное за 3 мая: последствия атаки БпЛА

Общество 06:40   03.05.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 3 мая: последствия атаки БпЛА Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:40

Появились фото и видео последствий ударов БпЛА по Харькову вечером 2 мая

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, из-за обстрела в Харькове пострадали почти полсотни человек. Среди них – 11-летний ребенок. По состоянию на 00:38 в больницах находились восемь жителей в состоянии средней тяжести.

«Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили», – отметил Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате попаданий и падения обломков БпЛА зафиксировано 10 пожаров. Горели частные дома и многоэтажки, складские помещения, производственные объекты, транспортные средства и инфраструктура.

Напомним, взрывы начались в Харькове около 21:30 2 мая. В городе зафиксировали 17 «прилетов» БпЛА в разных локациях. По последним данным мэра Харькова Игоря Терехова, пострадали 46 человек.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 06:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".