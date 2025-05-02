Новости Харькова — главное за 2 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Ночь с «Шахедами» в области
Ночью в Харькове была длительная воздушная тревога. Ее объявили в 23:08, а отбой прозвучал в 03:07. Причиной объявления тревоги были российские беспилотники, которые залетали в небо области.
В течение ночи Воздушные силы ВСУ информировали о движении «Шахедов» в сторону Люботина, Изюма и Лозовой.
После отбоя в Харькове БпЛА продолжали атаковать Украину. По всей стране тревогу отменили только в 7 утра. На данный момент ее нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".