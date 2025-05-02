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Новости Харькова — главное за 2 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:10   02.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 2 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Ночь с «Шахедами» в области

Ночью в Харькове была длительная воздушная тревога. Ее объявили в 23:08, а отбой прозвучал в 03:07. Причиной объявления тревоги были российские беспилотники, которые залетали в небо области.

В течение ночи Воздушные силы ВСУ информировали о движении «Шахедов» в сторону Люботина, Изюма и Лозовой.

После отбоя в Харькове БпЛА продолжали атаковать Украину. По всей стране тревогу отменили только в 7 утра. На данный момент ее нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 07:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".