Новости Харькова – главное за 7 мая: как прошла ночь, что на фронте
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
8:27
Восемь раз атаковали военные РФ за минувшие сутки на Харьковском направлении и трижды — на Купянском
Как информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке:
▪️На Харьковском направлении бои шли в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.
▪️На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмы в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.
▪️На Лиманском направлении россияне атаковали 21 раз. Пытались продвинуться в районах населенных пунктов Липовое, Надия, Зеленый Гай (Харьковская область), Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира (Харьковская область), Зеленой Долины и Колодезей.
7:56
Продвижение россиян в направлении Купянска, скорее всего, не недавнее, обнаружил ISW
«Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, указывают на то, что российские силы продвигались по полям к западу от Кисловки, вероятно, в конце марта или в начале апреля», — информирует американский Институт изучения войны.
5 и 6 мая на Купянском направлении военные РФ атаковали в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Глушковки и Новоосиново.
На Харьковском направлении российские войска штурмовали в районе Волчанска, но не продвинулись.
Также не имели продвижения россияне на Боровском направлении, где 5 и 6 мая атаковали в районах Загрызово, Новосергеевки и Грековки.
7:30
Над Харьковщиной ночью фиксировали БпЛА
Украина пережила очередную воздушную атаку. После полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о беспилотниках мимо Купянска, Боровой и Шевченково в направлении Андреевки, Чугуева и Харькова. В 1:54 БпЛА были замечены над Балаклеей, Берестинским и Лозовским районами. Позже стало известно, то большинство беспилотников летит на Донетчину.
В 3:10 новые группы БпЛА летели в направлении Харькова, а затем — в сторону Чугуева.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 08:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".