Новости Харькова – главное за 7 мая: как прошла ночь, что на фронте

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:27

Восемь раз атаковали военные РФ за минувшие сутки на Харьковском направлении и трижды — на Купянском

Как информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке:

▪️На Харьковском направлении бои шли в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

▪️На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмы в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

▪️На Лиманском направлении россияне атаковали 21 раз. Пытались продвинуться в районах населенных пунктов Липовое, Надия, Зеленый Гай (Харьковская область), Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира (Харьковская область), Зеленой Долины и Колодезей.

7:56

Продвижение россиян в направлении Купянска, скорее всего, не недавнее, обнаружил ISW

«Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, указывают на то, что российские силы продвигались по полям к западу от Кисловки, вероятно, в конце марта или в начале апреля», — информирует американский Институт изучения войны.

5 и 6 мая на Купянском направлении военные РФ атаковали в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Глушковки и Новоосиново.

На Харьковском направлении российские войска штурмовали в районе Волчанска, но не продвинулись.

Также не имели продвижения россияне на Боровском направлении, где 5 и 6 мая атаковали в районах Загрызово, Новосергеевки и Грековки.

7:30

Над Харьковщиной ночью фиксировали БпЛА

Украина пережила очередную воздушную атаку. После полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о беспилотниках мимо Купянска, Боровой и Шевченково в направлении Андреевки, Чугуева и Харькова. В 1:54 БпЛА были замечены над Балаклеей, Берестинским и Лозовским районами. Позже стало известно, то большинство беспилотников летит на Донетчину.

В 3:10 новые группы БпЛА летели в направлении Харькова, а затем — в сторону Чугуева.