Новости Харькова – главное за 18 мая: как прошла ночь, надвигается стихия

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:05

Штормовое предупреждение объявлено в Харькове и области

Днем в воскресенье прогнозируют грозы с градом и шквалы до 15-20 м/с, информирует Региональный центр по гидрометеорологии.

7:40

Приграничье Харьковщины атакует спецназ: ISW — есть ли продвижение у россиян

Войска РФ 17 мая продолжали наступательные операции на Харьковщине, но не продвинулись ни на одном из направлений, информирует американский Институт изучения войны.

Так, на Харьковском направлении россияне атаковали в районе Волчанска.

«По сообщениям, операторы беспилотников 41-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) наносят удары по украинским позициям в Харьковской области. Операторы беспилотников российского отряда специального назначения «Анвар» (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 «Анвар») наносят удары по украинским целям вблизи Одноробовки», — говорится в публикации ISW.

7:20

Российские БпЛА фиксировали ночью на Харьковщине

Ночью была масштабная атака «Шахедов» на Украину. О российских беспилотниках над Харьковщиной Воздушные силы ВСУ информировали в 22:29, 23:09, 23:28, 0:08 и 1:03.

Воздушная тревога для области продолжалась с 16:13 до 2:53, для Харькова — ночь прошла без сирен.