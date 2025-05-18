Новости Харькова – главное за 18 мая: как прошла ночь, надвигается стихия
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
8:05
Штормовое предупреждение объявлено в Харькове и области
Днем в воскресенье прогнозируют грозы с градом и шквалы до 15-20 м/с, информирует Региональный центр по гидрометеорологии.
7:40
Приграничье Харьковщины атакует спецназ: ISW — есть ли продвижение у россиян
Войска РФ 17 мая продолжали наступательные операции на Харьковщине, но не продвинулись ни на одном из направлений, информирует американский Институт изучения войны.
Так, на Харьковском направлении россияне атаковали в районе Волчанска.
«По сообщениям, операторы беспилотников 41-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) наносят удары по украинским позициям в Харьковской области. Операторы беспилотников российского отряда специального назначения «Анвар» (возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 «Анвар») наносят удары по украинским целям вблизи Одноробовки», — говорится в публикации ISW.
7:20
Российские БпЛА фиксировали ночью на Харьковщине
Ночью была масштабная атака «Шахедов» на Украину. О российских беспилотниках над Харьковщиной Воздушные силы ВСУ информировали в 22:29, 23:09, 23:28, 0:08 и 1:03.
Воздушная тревога для области продолжалась с 16:13 до 2:53, для Харькова — ночь прошла без сирен.
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- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова, обстрелы, погода, фронт;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 08:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".