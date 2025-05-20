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Новости Харькова — главное за 20 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:11   20.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 20 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:11

Воздушная тревога продолжалась всю ночь

В Харькове и области ночью была затяжная тревога. Ее объявили в 22:32 19 мая, а отбой дали в 05:32 20 мая. Причиной тревоги стали «Шахеды», кружившие над регионом.

Также в течение ночи к этой опасности добавлялись пуски КАБов российской авиацией.

По всей стране отбой дали на полчаса позже, чем в Харьковской области — в 06:03. По состоянию на 07:11 тревоги в регионе нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 07:11;

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