Новости Харькова — главное за 20 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:11
Воздушная тревога продолжалась всю ночь
В Харькове и области ночью была затяжная тревога. Ее объявили в 22:32 19 мая, а отбой дали в 05:32 20 мая. Причиной тревоги стали «Шахеды», кружившие над регионом.
Также в течение ночи к этой опасности добавлялись пуски КАБов российской авиацией.
По всей стране отбой дали на полчаса позже, чем в Харьковской области — в 06:03. По состоянию на 07:11 тревоги в регионе нет.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 07:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".