Новости Харькова — главное за 20 мая: как прошла ночь

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07:11

Воздушная тревога продолжалась всю ночь

В Харькове и области ночью была затяжная тревога. Ее объявили в 22:32 19 мая, а отбой дали в 05:32 20 мая. Причиной тревоги стали «Шахеды», кружившие над регионом.

Также в течение ночи к этой опасности добавлялись пуски КАБов российской авиацией.

По всей стране отбой дали на полчаса позже, чем в Харьковской области — в 06:03. По состоянию на 07:11 тревоги в регионе нет.