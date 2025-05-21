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Новости Харькова — главное за 21 мая: как прошла ночь, фронт

Происшествия 08:13   21.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 21 мая: как прошла ночь, фронт Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:13

На Харьковщине атак стало меньше, на Лиманском направлении — 30 за сутки

«На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки. На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки», — проинформировал утром 21 мая Генштаб ВСУ.

В то же время на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении произошло 30 вражеских атак за сутки. Здесь оккупанты рвутся, в том числе, в сторону Боровой.

07:12

Ночью в Харькове слышали взрывы

Ночью в Харькове и области была серия воздушных тревог. В области тревогу первый раз объявляли с 21:36 по 23:02 — из-за пусков КАБов российской тактической авиацией. Областного центра это предупреждение не касалось. В Харькове, как и в области, сирены взвыли в 01:27 — из-за угрозы атаки российских «Шахедов». В 01:38 Воздушные силы ВСУ предупредили город об угрозе.

Около двух часов ночи в некоторых районах слышали взрывы. Информации о «прилетах» не было».  Отбой по всему региону дали в 04:37.

Но уже в 04:59 тревогу возобновили — российская авиация вновь начала запускать КАБы.

По состоянию на 07:12 угроза для Харькова и области остается актуальной.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 08:13;

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