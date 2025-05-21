Новости Харькова — главное за 21 мая: как прошла ночь, фронт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:13
На Харьковщине атак стало меньше, на Лиманском направлении — 30 за сутки
«На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки. На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки», — проинформировал утром 21 мая Генштаб ВСУ.
В то же время на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении произошло 30 вражеских атак за сутки. Здесь оккупанты рвутся, в том числе, в сторону Боровой.
07:12
Ночью в Харькове слышали взрывы
Ночью в Харькове и области была серия воздушных тревог. В области тревогу первый раз объявляли с 21:36 по 23:02 — из-за пусков КАБов российской тактической авиацией. Областного центра это предупреждение не касалось. В Харькове, как и в области, сирены взвыли в 01:27 — из-за угрозы атаки российских «Шахедов». В 01:38 Воздушные силы ВСУ предупредили город об угрозе.
Около двух часов ночи в некоторых районах слышали взрывы. Информации о «прилетах» не было». Отбой по всему региону дали в 04:37.
Но уже в 04:59 тревогу возобновили — российская авиация вновь начала запускать КАБы.
По состоянию на 07:12 угроза для Харькова и области остается актуальной.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".