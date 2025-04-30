Новости Харькова — главное за 30 апреля: последствия атаки «Шахедов»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
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После 22:00 29 апреля россияне нанесли 16 ударов БпЛА по Харькову
После 22:00 в Харькове гремели взрывы. По данным мэра Игоря Терехова, по Шевченковскому, Салтовскому, Слободскому и Киевскому районам ударили 16 БпЛА. Получили повреждения многоэтажки и частные дома, в Салтовском районе — больница. Известно о 30 пострадавших, из них троих доставили в больницы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 00:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".