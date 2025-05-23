Новости Харькова — главное за 23 мая: как прошла ночь

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07:12

Воздушная тревога длилась всю ночь

В Харькове воздушная тревога продолжается более семи часов подряд, в области — уже почти десять. Ее объявили вечером 22 мая — из-за появления в небе «Шахедов».

Ближе к полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили, что ударные БпЛА держат курс на Харьков.

Все новые и новые группы беспилотников залетали в регион постоянно — вплоть до утра.

Крайнее сообщение об этом ВС ВСУ дали в 05:22.

По состоянию на 07:12 тревога продолжается.