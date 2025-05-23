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Новости Харькова — главное за 23 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:12   23.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 23 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:12

Воздушная тревога длилась всю ночь

В Харькове воздушная тревога  продолжается более семи часов подряд, в области — уже почти десять. Ее объявили вечером 22 мая — из-за появления в небе «Шахедов».

Ближе к полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили, что ударные БпЛА держат курс на Харьков.

Все новые и новые группы беспилотников залетали в регион постоянно — вплоть до утра.

Крайнее сообщение об этом ВС ВСУ дали в 05:22.

По состоянию на 07:12 тревога продолжается.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 07:12;

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