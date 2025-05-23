Новости Харькова — главное за 23 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:12
Воздушная тревога длилась всю ночь
В Харькове воздушная тревога продолжается более семи часов подряд, в области — уже почти десять. Ее объявили вечером 22 мая — из-за появления в небе «Шахедов».
Ближе к полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили, что ударные БпЛА держат курс на Харьков.
Все новые и новые группы беспилотников залетали в регион постоянно — вплоть до утра.
Крайнее сообщение об этом ВС ВСУ дали в 05:22.
По состоянию на 07:12 тревога продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".