Новости Харькова — главное за 3 июня: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:15
Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб
В утренней сводке 3 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также вражеских обстрелах.
На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Долгенького. Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили семь штурмов россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай», – пишут в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора и Артельное.
07:00
Ночные тревоги на Харьковщине: регион атаковали «Шахеды»
Тревогу в Харькове и области объявили ночью в 02:29. По данным Воздушных сил ВСУ, регион атаковали БпЛА – «Шахеды» кружили над Балаклеей, а новые группы залетали через Богодухов.
Угроза сохранялась еще час, а в 03:18 объявили отбой. Однако тихо было всего десять минут, в 03:28 тревогу возобновили. На этот раз она длилась всего пять минут, в 03:32 ее отменили. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове и области нет.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: воздушная тревога, главные новости, Харьков, хроника;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".