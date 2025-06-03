Новости Харькова — главное за 3 июня: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:15

Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб

В утренней сводке 3 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также вражеских обстрелах.

На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Долгенького. Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили семь штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай», – пишут в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора и Артельное.

07:00

Ночные тревоги на Харьковщине: регион атаковали «Шахеды»

Тревогу в Харькове и области объявили ночью в 02:29. По данным Воздушных сил ВСУ, регион атаковали БпЛА – «Шахеды» кружили над Балаклеей, а новые группы залетали через Богодухов.

Угроза сохранялась еще час, а в 03:18 объявили отбой. Однако тихо было всего десять минут, в 03:28 тревогу возобновили. На этот раз она длилась всего пять минут, в 03:32 ее отменили. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове и области нет.