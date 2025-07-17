Новости Харькова — главное 17 июля: как прошла ночь

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В 22:46 Воздушные силы ВСУ зафиксировали БпЛА над Сумщиной, тревогу объявили и в Харьковской области.

Вскоре беспилотники появились и над Харьковщиной – беспилотники двигались в сторону Днепра.

Угрозу удара БпЛА отменили лишь в 02:32, прозвучал и отбой тревоги. Ее возобновили уже утром – в 04:01. По состоянию на 07:05 Харьков и область все еще «красные» – до этого украинские защитники сообщали об активности вражеской авиации на юго-востоке страны.