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Новости Харькова — главное 17 июля: как прошла ночь

Общество 07:08   17.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 17 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

В 22:46 Воздушные силы ВСУ зафиксировали БпЛА над Сумщиной, тревогу объявили и в Харьковской области.

Вскоре беспилотники появились и над Харьковщиной – беспилотники двигались в сторону Днепра.

Угрозу удара БпЛА отменили лишь в 02:32, прозвучал и отбой тревоги. Ее возобновили уже утром – в 04:01. По состоянию на 07:05 Харьков и область все еще «красные» – до этого украинские защитники сообщали об активности вражеской авиации на юго-востоке страны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".