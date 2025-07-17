Новости Харькова — главное 17 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
В 22:46 Воздушные силы ВСУ зафиксировали БпЛА над Сумщиной, тревогу объявили и в Харьковской области.
Вскоре беспилотники появились и над Харьковщиной – беспилотники двигались в сторону Днепра.
Угрозу удара БпЛА отменили лишь в 02:32, прозвучал и отбой тревоги. Ее возобновили уже утром – в 04:01. По состоянию на 07:05 Харьков и область все еще «красные» – до этого украинские защитники сообщали об активности вражеской авиации на юго-востоке страны.
Читайте также: Сегодня 17 июля: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 17 июля: как прошла ночь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".