Новини Харкова – головне 17 липня: як минула ніч

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О 22:46 Повітряні сили ЗСУ зафіксували БпЛА над Сумщиною, тривогу оголосили і в Харківській області.

Незабаром безпілотники з’явилися над Харківщиною – безпілотники рухалися у бік Дніпра.

Загрозу удару БпЛА скасували лише о 02:32, пролунав і відбій тривоги. Її відновили вже вранці – о 04:01. Станом на 07:05 Харків та область все ще “червоні” – до цього українські захисники повідомляли про активність ворожої авіації на південному сході країни.