Новини Харкова – головне 17 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
О 22:46 Повітряні сили ЗСУ зафіксували БпЛА над Сумщиною, тривогу оголосили і в Харківській області.
Незабаром безпілотники з’явилися над Харківщиною – безпілотники рухалися у бік Дніпра.
Загрозу удару БпЛА скасували лише о 02:32, пролунав і відбій тривоги. Її відновили вже вранці – о 04:01. Станом на 07:05 Харків та область все ще “червоні” – до цього українські захисники повідомляли про активність ворожої авіації на південному сході країни.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 07:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".