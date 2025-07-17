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Новини Харкова – головне 17 липня: як минула ніч

Суспільство 07:08   17.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 17 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

О 22:46 Повітряні сили ЗСУ зафіксували БпЛА над Сумщиною, тривогу оголосили і в Харківській області.

Незабаром безпілотники з’явилися над Харківщиною – безпілотники рухалися у бік Дніпра.

Загрозу удару БпЛА скасували лише о 02:32, пролунав і відбій тривоги. Її відновили вже вранці – о 04:01. Станом на 07:05 Харків та область все ще “червоні” – до цього українські захисники повідомляли про активність ворожої авіації на південному сході країни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 07:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".