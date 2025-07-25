Новости Харькова — главное за 25 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:16

Ночью «шахеды» атаковали Балаклею

«Сегодня зафиксировано попадание на территории города Балаклея по нежилому зданию. В результате чего возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте попадания сейчас уже работают все соответствующие экстренные службы», — сообщил в два часа ночи 25 июля начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов.

07:46

Ночью в Харькове была непродолжительная тревога

Ночь в Харькове прошла непривычно — с одной короткой воздушной тревогой. Ее объявили в 23:55 из-за угрозы применения врагом баллистики.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что над территорией региона фиксируют разведывательные БпЛА, которые могут оказаться наводчиками.

Следом за баллистической добавилась угроза атаки «Шахедов».

Беспилотники с востока области перелетали на запад.

Мониторинговые каналы не информировали о приближении ударных БпЛА к Харькову. Отбой тревоги в городе дали в 02:58.

Для Харьковской области сирены выли еще дважды — предупреждая о тревоге в 05:56, и об отбое — в 06:48. Причиной была активность российской авиации и пуски КАБов на северо-восток Харьковщины.

По состоянию на 07:46 тревоги в Харьковской области нет.