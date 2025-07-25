Live
  • Пт 25.07.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.77
  • EUR 49.1

Новости Харькова — главное за 25 июля: как прошла ночь

Происшествия 08:16   25.07.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 25 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:16

Ночью «шахеды» атаковали Балаклею

«Сегодня зафиксировано попадание на территории города Балаклея по нежилому зданию. В результате чего возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте попадания сейчас уже работают все соответствующие экстренные службы», — сообщил в два часа ночи 25 июля  начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов.

07:46

Ночью в Харькове была непродолжительная тревога

Ночь в Харькове прошла непривычно — с одной короткой воздушной тревогой. Ее объявили в 23:55 из-за угрозы применения врагом баллистики.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что над территорией региона фиксируют разведывательные БпЛА, которые могут оказаться наводчиками.

Следом за баллистической добавилась угроза атаки «Шахедов».

Беспилотники с востока области перелетали на запад.

Мониторинговые каналы не информировали о приближении ударных БпЛА к Харькову. Отбой тревоги в городе дали  в 02:58.

Для Харьковской области сирены выли еще дважды — предупреждая о тревоге в 05:56, и об отбое — в 06:48. Причиной была активность российской авиации и пуски КАБов на северо-восток Харьковщины.

По состоянию на 07:46 тревоги в Харьковской области нет.

Читайте также: Сегодня 25 июля: какой день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 25 июля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 25 июля: как прошла ночь
25.07.2025, 08:16
Сезон бурь заканчивается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля
Сезон бурь заканчивается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля
24.07.2025, 20:09
Новости Харькова — главное за 24 июля: семья погибла, удар УМПБ-5 по центру
Новости Харькова — главное за 24 июля: семья погибла, удар УМПБ-5 по центру
24.07.2025, 20:53
Когда ждать саранчу в Харьковской области
Когда ждать саранчу в Харьковской области
24.07.2025, 16:52
Сегодня 25 июля: какой день в истории
Сегодня 25 июля: какой день в истории
25.07.2025, 06:00
Атаки в районе Купянска и Волчанска: Генштаб сообщил о ситуации на фронте
Атаки в районе Купянска и Волчанска: Генштаб сообщил о ситуации на фронте
25.07.2025, 08:22

Новости по теме:

08:16
Новости Харькова — главное за 25 июля: как прошла ночь
08:10
Саранча приближается к Харьковщине: одну из южных громад предупредили
20:53
Новости Харькова — главное за 24 июля: семья погибла, удар УМПБ-5 по центру
20:27
Азербайджан принял на отдых детей из Харькова
20:09
Сезон бурь заканчивается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 25 июля: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".