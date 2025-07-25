Новини Харкова – головне за 25 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:16

Вночі “шахеди” атакували Балаклію

“Сьогодні зафіксовано влучання на території міста Балаклія по нежитловій будівлі. Внаслідок чого виникло загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці влучання наразі вже працюють всі відповідні екстрені служби”, — повідомив о другій годині ночі 25 липня начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

07:46

Вночі в Харкові була нетривала тривога

Ніч у Харкові пройшла незвично – з однією короткою повітряною тривогою. Її оголосили о 23:55 через загрозу застосування ворогом балістики.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що над територією регіону фіксують розвідувальні БпЛА, які можуть бути навідниками.

Слідом за балістичною додалася загроза атаки “шахедів”.

Безпілотники зі сходу області перелітали на захід.

Моніторингові канали не інформували про наближення ударних БпЛА до Харкова. Відбій тривоги в місті дали о 02:58.

Для Харківської області сирени вили ще двічі – попереджаючи про тривогу о 05:56, та про відбій – о 06:48. Причиною була активність російської авіації та пуски КАБів на північний схід Харківщини.

Станом на 07:46 тривоги на Харківщині немає.