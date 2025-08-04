Новости Харькова — главное за 4 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Была угроза баллистики, регион атаковали беспилотники – как прошла ночь на Харьковщине
В 21:26 на Харьковщине объявили тревогу – полетели российские БпЛА.
Вскоре на северо-востоке зафиксировали и активность вражеской авиации. Тем временем беспилотники продолжили атаковать регион и после полуночи, возникла угроза для Харькова.
Дроны летали над областью еще несколько часов – отбой прозвучал в 03:27. Под утро, в 04:26 тревогу возобновили из-за угрозы применения баллистики.
В 05:05 дали отбой тревоги. По состоянию на 07:05 в Харькове и области «тихо».
Читайте также: Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 4 августа: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".