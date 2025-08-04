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Новости Харькова — главное за 4 августа: как прошла ночь

Украина 07:05   04.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 4 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:05

Была угроза баллистики, регион атаковали беспилотники – как прошла ночь на Харьковщине

В 21:26 на Харьковщине объявили тревогу – полетели российские БпЛА.

Вскоре на северо-востоке зафиксировали и активность вражеской авиации. Тем временем беспилотники продолжили атаковать регион и после полуночи, возникла угроза для Харькова. 

Дроны летали над областью еще несколько часов – отбой прозвучал в 03:27. Под утро, в 04:26 тревогу возобновили из-за угрозы применения баллистики.

В 05:05 дали отбой тревоги. По состоянию на 07:05 в Харькове и области «тихо».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".