Новости Харькова — главное за 4 августа: как прошла ночь

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07:05

Была угроза баллистики, регион атаковали беспилотники – как прошла ночь на Харьковщине

В 21:26 на Харьковщине объявили тревогу – полетели российские БпЛА.

Вскоре на северо-востоке зафиксировали и активность вражеской авиации. Тем временем беспилотники продолжили атаковать регион и после полуночи, возникла угроза для Харькова.

Дроны летали над областью еще несколько часов – отбой прозвучал в 03:27. Под утро, в 04:26 тревогу возобновили из-за угрозы применения баллистики.

В 05:05 дали отбой тревоги. По состоянию на 07:05 в Харькове и области «тихо».