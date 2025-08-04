Новини Харкова — головне за 4 серпня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Була загроза балістики, регіон атакували безпілотники – як минула ніч на Харківщині
О 21:26 на Харківщині оголосили тривогу – полетіли російські БпЛА.
Незабаром на північному сході зафіксували активність ворожої авіації. Тим часом безпілотники продовжили атакувати регіон і після опівночі, виникла загроза для Харкова.
Дрони літали над областю ще кілька годин – відбій пролунав о 03:27. Під ранок, о 04:26 тривогу відновили через загрозу застосування балістики.
О 05:05 дали відбій тривоги. Станом на 07:05 у Харкові та області “тихо”.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".