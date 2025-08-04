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Новини Харкова — головне за 4 серпня: як минула ніч

Україна 07:05   04.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 4 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Була загроза балістики, регіон атакували безпілотники – як минула ніч на Харківщині

О 21:26 на Харківщині оголосили тривогу – полетіли російські БпЛА.

Незабаром на північному сході зафіксували активність ворожої авіації. Тим часом безпілотники продовжили атакувати регіон і після опівночі, виникла загроза для Харкова. 

Дрони літали над областю ще кілька годин – відбій пролунав о 03:27. Під ранок, о 04:26 тривогу відновили через загрозу застосування балістики.

О 05:05 дали відбій тривоги. Станом на 07:05 у Харкові та області “тихо”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".