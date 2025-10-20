Россияне ударили КАБом по Лозовой и продвинулись в Купянске — итоги 20 октября
Россияне продвинулись не только в Купянске, но и в Волчанске, Драпатый снова будет отвечать за оборону Харьковщины, фестиваль тыкв в экопарке. МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 октября.
Впервые новую реактивную авиабомбу применила армия РФ по Лозовой
КАБы реактивного типа, преодолевающие расстояние более 100 км, начали применять россияне. Первый случай прокуратура Харьковской области официально зафиксировала в субботу. Досталось Лозовой, для которой это был в принципе первый КАБ с самого начала полномасштабной. Новая модификация авиабомбы – УМПБ-5Р – была выпущена с временно оккупированной территории Украины и преодолела расстояние в 130 километров. Пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы.
Россияне продвинулись в Купянске и Волчанске – DeepState
Российские военные имеют успех сразу в двух городах Харьковщины, утверждают аналитики DeepState. В Купянске противник находится уже в центре. На карте Генштаба ВСУ Купянск до сих пор обозначен как контролируемый украинскими защитниками. Согласно обновленной карте DeepState, россияне имеют успехи и в Волчанске — вроде бы значительно продвинулись на юг. Эта информация Генштабом тоже не подтверждена.
Драпатый снова будет отвечать за оборону Харьковщины и близлежащих территорий
Тем временем генерал-майор Михаил Драпатый стал командующим Группировкой объединенных сил, что будет защищать Харьковщину. Ранее Драпатий возглавлял оперативно-стратегические группировки «Хортица» и «Днепр», а до того, в 2024 году во время российского наступления на Харьковщине и угрозы Волчанске. То есть генерал-майору во второй раз доверили «сложный и напряженный сектор, занимающий одно из ключевых мест в планах врага».
Первый Фестиваль тыкв открылся в выходные в экопарке под Харьковом
Чувствовать немного позитива и насладиться осенней атмосферой харьковчане могут в экопарке. В эти выходные там открылся первый Фестиваль тыкв. В Парке камней 30 тонн овощей, ставших настоящим символом осени, использовали в создании фотозон и тематических локаций. Самой сложной задачей было закрепить тыквы на гигантских грибах, поделились в пресс-службе экопарка. Ведь овощи нельзя было резать или прокалывать, потому что после фестиваля они пойдут на корм животным. Локации будут доступны до конца ноября.
Новости по теме:
