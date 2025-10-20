Россияне ударили КАБом по Лозовой и продвинулись в Купянске — итоги 20 октября

Россияне продвинулись не только в Купянске, но и в Волчанске, Драпатый снова будет отвечать за оборону Харьковщины, фестиваль тыкв в экопарке. МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 октября.

КАБы реактивного типа, преодолевающие расстояние более 100 км, начали применять россияне. Первый случай прокуратура Харьковской области официально зафиксировала в субботу. Досталось Лозовой, для которой это был в принципе первый КАБ с самого начала полномасштабной. Новая модификация авиабомбы – УМПБ-5Р – была выпущена с временно оккупированной территории Украины и преодолела расстояние в 130 километров. Пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы.

Российские военные имеют успех сразу в двух городах Харьковщины, утверждают аналитики DeepState. В Купянске противник находится уже в центре. На карте Генштаба ВСУ Купянск до сих пор обозначен как контролируемый украинскими защитниками. Согласно обновленной карте DeepState, россияне имеют успехи и в Волчанске — вроде бы значительно продвинулись на юг. Эта информация Генштабом тоже не подтверждена.

Тем временем генерал-майор Михаил Драпатый стал командующим Группировкой объединенных сил, что будет защищать Харьковщину. Ранее Драпатий возглавлял оперативно-стратегические группировки «Хортица» и «Днепр», а до того, в 2024 году во время российского наступления на Харьковщине и угрозы Волчанске. То есть генерал-майору во второй раз доверили «сложный и напряженный сектор, занимающий одно из ключевых мест в планах врага».

Чувствовать немного позитива и насладиться осенней атмосферой харьковчане могут в экопарке. В эти выходные там открылся первый Фестиваль тыкв. В Парке камней 30 тонн овощей, ставших настоящим символом осени, использовали в создании фотозон и тематических локаций. Самой сложной задачей было закрепить тыквы на гигантских грибах, поделились в пресс-службе экопарка. Ведь овощи нельзя было резать или прокалывать, потому что после фестиваля они пойдут на корм животным. Локации будут доступны до конца ноября.

Также МГ «Объектив» сообщал в этот день:

