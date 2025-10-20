Росіяни вдарили КАБ по Лозовій і просунулися в Куп’янську – підсумки 20 жовтня
Росіяни просунулися не лише у Куп’янську, а й у Вовчанську, Драпатий знову відповідатиме за оборону Харківщини, фестиваль гарбузів у екопарку. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 20 жовтня.
Вперше нову реактивну авіабомбу застосувала армія РФ по Лозовій
КАБи реактивного типу, що долають відстань у понад 100 км, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала в суботу. Дісталося Лозовій, для якої це був у принципі перший КАБ від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби – УМПБ-5Р – була випущена з тимчасово окупованої території України й подолала відстань у 130 кілометрів. Постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили.
Росіяни просунулися в Куп’янську та Вовчанську – DeepState
Російські військові мають успіхи одразу у двох містах Харківщини, стверджують аналітики DeepState. У Куп’янську супротивник перебуває вже в центрі. На мапі Генштабу ЗСУ Куп’янськ дотепер позначений як такий, що контролюється українськими оборонцями. Згідно з оновленою мапою DeepState, росіяни мають успіхи й у Вовчанську – начебто значно просунулися на південь. Ця інформація Генштабом також не підтверджена.
Драпатий знову відповідатиме за оборону Харківщини та прилеглих територій
Тим часом генерал-майор Михайло Драпатий став командувачем Угруповання об’єднаних сил, що боронитиме Харківщину. Раніше Драпатий очолював оперативно-стратегічні угруповання «Хортиця» та «Дніпро», а до того, у 24-му році під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську. Тобто генерал-майорові вдруге довірили “складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога”.
Перший Фестиваль гарбузів відкрився у вихідні в екопарку під Харковом
Відчути трохи позитиву та насолодитися осінньою атмосферою харків’яни можуть в екопарку. Цими вихідними там відкрився перший Фестиваль гарбузів. У Парку каменів 30 тонн овочів, які стали справжнім символом осені, використали у створенні фотозон та тематичних локацій. Найскладнішим завданням було закріпити гарбузи на велетенських грибах, поділилися у пресслужбі екопарку. Адже овочі не можна було різати або проколювати, оскільки після фестивалю вони підуть на корм тваринам. Новостворені локації будуть доступні до кінця листопада.
