Новости Харькова – главное 10 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Этой ночью в Харькове и области звучала всего одна тревога. Регион «покраснел» уже под утро – в 05:59. Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили : с северо-востока возникла угроза применения баллистики.

Мониторинговые ТГ-каналы уточнили: враг запускает цели с Бранской области. Информации о взрывах не было. А уже через 15 минут, в 06:15 объявили отбой. По состоянию на 07:22 тревоги в Харькове и области нет.