Live

Новости Харькова – главное 10 декабря: как прошла ночь

Общество 07:22   10.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 10 декабря: как прошла ночь Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Этой ночью в Харькове и области звучала всего одна тревога. Регион «покраснел» уже под утро – в 05:59. Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: с северо-востока возникла угроза применения баллистики.
Мониторинговые ТГ-каналы уточнили: враг запускает цели с Бранской области. Информации о взрывах не было. А уже через 15 минут, в 06:15 объявили отбой. По состоянию на 07:22 тревоги в Харькове и области нет.
Ранее МГ «Объектив» передавала: глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас в регионе пытаются стабилизировать ситуацию после вражеского удара по дамбе Печенежского водохранилища, произошедшего в выходные

Читайте также: Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря
09.12.2025, 19:45
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Каковы последствия удара по Печенежской дамбе для Харькова — ответ Терехова
Каковы последствия удара по Печенежской дамбе для Харькова — ответ Терехова
09.12.2025, 19:04
Терехов объяснил, зачем ездит на «прилеты» по Харькову (видео)
Терехов объяснил, зачем ездит на «прилеты» по Харькову (видео)
09.12.2025, 19:26
Новости Харькова — главное 9 декабря: фронт, риски подтопления, погиб штурман
Новости Харькова — главное 9 декабря: фронт, риски подтопления, погиб штурман
09.12.2025, 21:52
Ночью из-за удара БпЛА на Харьковщине горело учебное заведение – ГСЧС
Ночью из-за удара БпЛА на Харьковщине горело учебное заведение – ГСЧС
10.12.2025, 07:32

Новости по теме:

09.12.2025
Провал РФ в Купянске, на Харьковщине — риск подтопления — итоги 9 декабря
09.12.2025
Новости Харькова — главное 9 декабря: фронт, риски подтопления, погиб штурман
08.12.2025
Последствия атаки на Печенежскую дамбу, строители под ударом — итоги 8 декабря
08.12.2025
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
07.12.2025
Новости Харькова — главное 7 декабря: атака на Печенежскую дамбу, орден мэру


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 10 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 07:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".