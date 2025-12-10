Новости Харькова – главное 10 декабря: как прошла ночь
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
Этой ночью в Харькове и области звучала всего одна тревога. Регион «покраснел» уже под утро – в 05:59. Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: с северо-востока возникла угроза применения баллистики.
Мониторинговые ТГ-каналы уточнили: враг запускает цели с Бранской области. Информации о взрывах не было. А уже через 15 минут, в 06:15 объявили отбой. По состоянию на 07:22 тревоги в Харькове и области нет.
Ранее МГ «Объектив» передавала: глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас в регионе пытаются стабилизировать ситуацию после вражеского удара по дамбе Печенежского водохранилища, произошедшего в выходные
