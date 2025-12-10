Live

Новини Харкова – головне 10 грудня: як минула ніч

Суспільство 07:22   10.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Цієї ночі в Харкові та області лунала лише одна тривога. Регіон “почервонів” вже під ранок – о 05:59. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили: з північного сходу виникла загроза застосування балістики.
Моніторингові ТГ-канали уточнили: ворог запускає цілі із Брянської області. Інформації про вибухи не було. А вже за 15 хвилин, о 06:15, оголосили відбій. Станом на 07:22 тривоги у Харкові та області немає.
Раніше МГ “Об’єктив” передавала: голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз у регіоні намагаються стабілізувати ситуацію після ворожого удару по греблі Печенізького водосховища, що стався у вихідні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
