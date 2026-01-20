«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 января.

Длительные отключения электричества достались Харькову. В течение дня город гудит генераторами. Жители разных районов в соцсетях сравнивают, сколько времени подряд у кого не было света. Счет доходит до 6, а иногда – до 8 и даже до 10 часов. Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона констатировал: отключения «очень большие». Он объяснил, что ракетным ударом в понедельник враг серьезно повредил объект критической инфраструктуры. Ситуация трудная, ее пытаются локализовать. Четких графиков отключения по районам, по словам Терехова, пока не существует. Отметим, что вчерашний удар стал одним из серии. Прилетало уже по нескольким ключевым ТЭЦ, питающим город. Подобная, а подчас хуже ситуация в разных регионах страны. Этой ночью российская армия снова массированно атаковала с воздуха Киев. По состоянию на 16 часов, по данным мэра столицы Виталия Кличко, без отопления находились 4 тысячи киевских многоэтажек. Под ударами были Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Одесчина и Запорожье.

Гражданку Японии искали по заснеженным лесам Харьковщины полицейские. Женщина приехала в гости к своему парню в Украину в канун Нового года. А вчера решила прогуляться по незнакомой местности и потерялась. Парень срочно обратился в полицию. В ГУНП сообщили: поисковые отряды прочесывали местность, в том числе лесные массивы. Женщину нужно было спасать срочно, ведь она могла замерзнуть. Ее нашли через пять часов на обочине леса — обессиленной и растерянной. Следом помощь оказывали медики.

Сдать кровь призывают жителей Харьковской области. Важно, чтобы не образовался критический дефицит. Нужна кровь всех групп, отметили в Харьковском областном центре службы крови. Пункты забора работают в безопасных помещениях и активны во время воздушных тревог. Адреса и расписание работы доступны на сайте медиагруппы «Объектив». Предварительная запись не нужна.

Еще одна подземная школа заработала в Харькове. Ее открыли в Холодногорском районе, сообщила пресс-служба городского совета. Это только первая очередь подземного строительства. Однако уже сейчас в девяти безопасных кабинетах может обучаться около тысячи детей в две смены. Всего в заведении будет семнадцать кабинетов. Это позволит обучать в смешанном формате 2 тысячи школьников. Строительство продолжается.

Полярное сияние наблюдали ночью над Харьковщиной. Это яркое оптическое явление, вызванное геомагнитной бурей. Его видели в разных локациях северного полушария. Пик в Украине был вчера около полуночи. Сегодня буря продолжалась. Утром ее мощность составляла около 280 гигаватт, а ночью в Украине было всего 50. Наиболее яркие цвета в небе наблюдали жители Северной Америки. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, нынешняя буря — самая большая за последние 20 лет.

