«Дуже великі відключення», Харків на генераторах– підсумки 20 січня

Тривалі відключення електрики дісталися Харкова. Протягом дня місто гуде генераторами. Жителі різних районів у соцмережах порівнюють, скільки часу поспіль у кого не було світла. Рахунок доходить до шести, а інколи – восьми та навіть 10 годин. Міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону констатував: відключення «дуже великі». Він пояснив: ракетним ударом у понеділок ворог серйозно пошкодив об’єкт критичної інфраструктури. Ситуація важка, її намагаються локалізувати. Чітких графіків відключення по районах, за словами Терехова, наразі не існує. Відзначимо, що вчорашній удар став лише одним із серії. Прилітало вже по декількох ключових ТЕЦ, які живлять місто. Подібна, а часом гірша ситуація в різних регіонах країни. Цієї ночі російська армія знову масовано атакувала з повітря Київ. Станом на 16 годину, за даними мера столиці Віталія Кличка, без опалення були 4 тисячі київських багатоповерхівок. Під ударами були також Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Одещина та Запоріжжя.

Громадянку Японії розшукували по засніжених лісах Харківщини поліціянти. Жінка приїхала в гості до свого хлопця в Україну напередодні Нового року. А вчора вирішила прогулятися незнайомою місцевістю та загубилася. Хлопець терміново звернувся до поліції. У ГУНП повідомили: пошукові загони прочісували місцевість, у тому числі лісові масиви. Жінку треба було рятувати терміново, адже вона могла замерзнути. Її знайшли за п’ять годин на узбіччі лісу – знесиленою та розгубленою. Слідом допомогу надавали медики.

Здати кров закликають жителів Харківщини. Важливо, щоб не утворився критичний дефіцит. Потрібна кров усіх груп, наголосили в Харківському обласному центрі служби крові. Пункти забору працюють у безпечних приміщеннях та активні під час повітряних тривог. Адреси та розклад роботи доступні на сайті медіагрупи «Об’єктив». Попередній запис не потрібен.

Ще одна підземна школа запрацювала в Харкові. Її відкрили в Холодногірському районі, повідомила пресслужба міської ради. Це лише перша черга підземного будівництва. Проте вже зараз у дев’яти безпечних кабінетах можуть навчатися близько тисячі дітей у дві зміни. Загалом у закладі буде 17 кабінетів. Це дасть змогу навчати у змішаному форматі 2 тисячі школярів. Будівництво триває.

Полярне сяйво помітили вночі над Харківщиною. Це яскраве оптичне явище спричинене геомагнітною бурею. Його спостерігали в різних локаціях північної півкулі. Пік в Україні був вчора біля опівночі. Сьогодні буря тривала. Зранку її потужність становила майже 280 гігаватів, а вночі в Україні було лише 50. Проте більш яскраві барви в небі спостерігали вже жителі Північної Америки. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, нинішня буря — найбільша за останні 20 років.

