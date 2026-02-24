Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:14
Воздушная тревога в Харькове продолжается почти с полуночи
Тревогу в городе объявили в 23:50 и отбоя до сих пор не было.
Воздушные силы ВСУ в 01:01 предупреждали о БпЛА мимо Шевченково и Печенег в направлении Харькова, в 02:04 — о беспилотниках в направлении Чугуева и Старого Мерчика, в 02:48 — курсом на Ольшаны и Пролесное.
В 03:30 была информация о пуске управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на восток Харьковщины.
В 04:53 над регионом снова фиксировали БпЛА — южнее Старого Салтова, в 06:53 — в Харьковском и Богодуховском районах.
Ни начальник ХОВА Олег Синегубов, ни мэр Харькова Игорь Терехов о «прилетах» не сообщали.
