Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь

Происшествия 07:14   24.02.2026
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 24 февраля: тревожная ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:14

Воздушная тревога в Харькове продолжается почти с полуночи

Тревогу в городе объявили в 23:50 и отбоя до сих пор не было.

Воздушные силы ВСУ в 01:01 предупреждали о БпЛА мимо Шевченково и Печенег в направлении Харькова, в 02:04 — о беспилотниках в направлении Чугуева и Старого Мерчика, в 02:48 — курсом на Ольшаны и Пролесное.

В 03:30 была информация о пуске управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на восток Харьковщины.

В 04:53 над регионом снова фиксировали БпЛА — южнее Старого Салтова, в 06:53 — в Харьковском и Богодуховском районах.

Ни начальник ХОВА Олег Синегубов, ни мэр Харькова Игорь Терехов о «прилетах» не сообщали.

Автор: Елена Нагорная
