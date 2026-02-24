Новини Харкова — головне за 24 лютого: тривожна ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:14

Повітряна тривога у Харкові триває майже з опівночі

Тривогу в місті оголосили о 23:50 й відбою дотепер не було.



Повітряні сили ЗСУ о 01:01 попереджали про БпЛА повз Шевченкове та Печеніги у напрямку Харкова, о 02:04 – про безпілотники у напрямку Чугуєва та Старого Мерчика, о 02:48 – курсом на Вільшани та Пролісне.

О 03:30 була інформація про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на схід Харківщини.



О 04:53 над регіоном знов фіксували БпЛА – південніше Старого Салтова, о 06:53 – в Харківському та Богодухівському районах.

Ні начальник ХОВА Олег Синєгубов, ні мер Харкова Ігор Терехов про «прильоти» не повідомляли.