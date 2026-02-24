Live

Новини Харкова — головне за 24 лютого: тривожна ніч

Події 07:14   24.02.2026
Олена Нагорна
Новини Харкова — головне за 24 лютого: тривожна ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:14

Повітряна тривога у Харкові триває майже з опівночі

Тривогу в місті оголосили о 23:50 й відбою дотепер не було.

Повітряні сили ЗСУ о 01:01 попереджали про БпЛА повз Шевченкове та Печеніги у напрямку Харкова, о 02:04 – про безпілотники у напрямку Чугуєва та Старого Мерчика, о 02:48 – курсом на Вільшани та Пролісне.

О 03:30 була інформація про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на схід Харківщини.

О 04:53 над регіоном знов фіксували БпЛА – південніше Старого Салтова, о 06:53 – в Харківському та Богодухівському районах.

Ні начальник ХОВА Олег Синєгубов, ні мер Харкова Ігор Терехов про «прильоти» не повідомляли.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)
24.02.2026, 07:36
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
23.02.2026, 13:22
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
24.02.2026, 06:00
Як відключатимуть світло в Харківській області 24 лютого – графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 24 лютого – графік
23.02.2026, 21:36
Їли млинці, спалили опудало: як в екопарку під Харковом відсвяткували Масницю
Їли млинці, спалили опудало: як в екопарку під Харковом відсвяткували Масницю
23.02.2026, 12:35
Харків прикрашають до весни, ранкові «прильоти» – підсумки 23 лютого
Харків прикрашають до весни, ранкові «прильоти» – підсумки 23 лютого
23.02.2026, 23:00

Новини за темою:

23.02.2026
Харків прикрашають до весни, ранкові «прильоти» – підсумки 23 лютого
21.02.2026
Новини Харкова — головне 21 лютого: удар по місту, постраждалі
20.02.2026
Удар «іскандером», загиблі у Малинівці, суд над окупантом – підсумки 20 лютого
20.02.2026
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
19.02.2026
Що відбувається з напругою; ковзанка відкриється у Харкові – підсумки 19 лютого


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 24 лютого: тривожна ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 07:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".