На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)
На місці ракетних ударів у Харкові продовжують розбирають завали, слідчі вилучають уламки російських ракет.
«О 6:45 зранку ворог наніс підступний ракетний удар, ракетою типу «Іскандер» по житловому будинку. В результаті цього обстрілу повністю зруйнована квартира, яка знаходиться на 3-му поверсі і зруйновано майже повністю цей будинок. Були пошкоджені прилеглі будинки. Але, найбільш жахлива ситуація – це те, що в результаті цього обстрілу загинув неповнолітній хлопчик», – сказав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він також продемонстрував знайдені на місці влучань уламки ракет «Іскандер» з написом «сделано в России».
«Російські ракети вбивають цивільних людей, російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин, це воєнний злочин», – зазначив Болвінов.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 ККУ.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчика. Травми отримав його 11-місячний брат. Пізніше під завалами знайшли тіло бабусі загиблого хлопчика.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці ракетних ударів у Харкові продовжують розбирають завали, слідчі вилучають уламки російських ракет.".