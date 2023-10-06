Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)

Суспільство 14:11   06.10.2023
Вікторія Яковенко
На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На місці ракетних ударів у Харкові продовжують розбирають завали, слідчі вилучають уламки російських ракет.

«О 6:45 зранку ворог наніс підступний ракетний удар, ракетою типу «Іскандер» по житловому будинку. В результаті цього обстрілу повністю зруйнована квартира, яка знаходиться на 3-му поверсі і зруйновано майже повністю цей будинок. Були пошкоджені прилеглі будинки. Але, найбільш жахлива ситуація – це те, що в результаті цього обстрілу загинув неповнолітній хлопчик», – сказав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також продемонстрував знайдені на місці влучань уламки ракет «Іскандер» з написом «сделано в России».

«Російські ракети вбивають цивільних людей, російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин, це воєнний злочин», – зазначив Болвінов.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 ККУ.

01

02

03

05
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчикаТравми отримав його 11-місячний брат. Пізніше під завалами знайшли тіло бабусі загиблого хлопчика.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)
На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)
06.10.2023, 14:11
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
06.10.2023, 11:53
Ракетний удар по Харкову: про стан 30 постраждалих повідомив Синєгубов
Ракетний удар по Харкову: про стан 30 постраждалих повідомив Синєгубов
06.10.2023, 14:07
Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото)
Росіяни вдарили з «Торнадо-С» по Харківщині: поранений чоловік (фото)
06.10.2023, 13:36
На місці удару РФ по селу Гроза знайшли нові фрагменти тіл – Синєгубов (фото)
На місці удару РФ по селу Гроза знайшли нові фрагменти тіл – Синєгубов (фото)
06.10.2023, 13:18
Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло жінки – це бабуся загиблого хлочика
Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло жінки – це бабуся загиблого хлочика
06.10.2023, 12:29

Новини за темою:


  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 14:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці ракетних ударів у Харкові продовжують розбирають завали, слідчі вилучають уламки російських ракет.".