На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)

На місці ракетних ударів у Харкові продовжують розбирають завали, слідчі вилучають уламки російських ракет.

«О 6:45 зранку ворог наніс підступний ракетний удар, ракетою типу «Іскандер» по житловому будинку. В результаті цього обстрілу повністю зруйнована квартира, яка знаходиться на 3-му поверсі і зруйновано майже повністю цей будинок. Були пошкоджені прилеглі будинки. Але, найбільш жахлива ситуація – це те, що в результаті цього обстрілу загинув неповнолітній хлопчик», – сказав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також продемонстрував знайдені на місці влучань уламки ракет «Іскандер» з написом «сделано в России».

«Російські ракети вбивають цивільних людей, російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин, це воєнний злочин», – зазначив Болвінов.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчика. Травми отримав його 11-місячний брат. Пізніше під завалами знайшли тіло бабусі загиблого хлопчика.