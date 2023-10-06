На месте ударов в Харькове нашли обломки ракет с надписью «сделано в РФ»

На месте ракетных ударов в Харькове продолжают разбирать завалы, следователи изымают обломки российских ракет.

«В 6:45 утром враг нанес коварный ракетный удар ракетой типа «Искандер» по жилому дому. В результате этого обстрела полностью разрушена квартира, которая находится на 3-м этаже и разрушен почти полностью этот дом. Были повреждены ближайшие дома. Но самая ужасная ситуация – это то, что в результате этого обстрела погиб несовершеннолетний мальчик», — сказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он также продемонстрировал найденные на месте попаданий обломки ракет «Искандер» с надписью «сделано в России».

«Русские ракеты убивают гражданских людей, русские ракеты убивают наших детей. Это ужасное преступление, это военное преступление», – отметил Болвинов.

Следователи открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 438 УКУ.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00. Прилеты зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным ГУНП в Харьковской области, россияне ударили ракетами «Искандер». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами в Харькове после утреннего ракетного удара обнаружили тело 10-летнего мальчика. Травмы получил его 11-месячный брат. Позже под завалами нашли тело 68-летней бабушки погибшего мальчика.