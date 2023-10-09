Ракетний удар по Харкову: Терехов розповів про стан 11-місячної дитини
Стан 11-місячного хлопчика, якого харків’яни врятували з-під завалів будинку після ракетного удару росіян 6 жовтня, стабільний, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов.
“Батьки та 11-місячний братик загиблого хлопчика досі у лікарні. Стан дорослих і дитини — стабільний”, – написав міський голова.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”. Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули. Раніше Терехов розповів, що 11-місячну дитину з-під завалів дістали харків’яни ще до приїзду на місце підрозділів ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 20:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стан 11-місячного хлопчика, якого харків’яни врятували з-під завалів будинку після ракетного удару росіян 6 жовтня, стабільний, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов.".