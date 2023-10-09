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Ракетный удар по Харькову: Терехов рассказал о состоянии 11-месячного ребенка

Общество 20:17   09.10.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар по Харькову: Терехов рассказал о состоянии 11-месячного ребенка

Состояние 11-месячного мальчика, которого харьковчане спасли из-под завалов дома после ракетного удара россиян 6 октября, — стабильное, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

«Родители и 11-месячный братик погибшего мальчика до сих пор в больнице. Состояние взрослых и ребенка — стабильное», — написал городской голова.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер»Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли. Ранее Терехов рассказал, что 11-месячного ребенка из-под завалов достали харьковчане еще до приезда на место подразделений ГСЧС.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 20:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Состояние 11-месячного мальчика, которого харьковчане спасли из-под завалов дома после ракетного удара россиян 6 октября, — стабильное, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.".