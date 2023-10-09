Ракетный удар по Харькову: Терехов рассказал о состоянии 11-месячного ребенка

Состояние 11-месячного мальчика, которого харьковчане спасли из-под завалов дома после ракетного удара россиян 6 октября, — стабильное, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

«Родители и 11-месячный братик погибшего мальчика до сих пор в больнице. Состояние взрослых и ребенка — стабильное», — написал городской голова.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер». Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли. Ранее Терехов рассказал, что 11-месячного ребенка из-под завалов достали харьковчане еще до приезда на место подразделений ГСЧС.