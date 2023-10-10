«Люди в шоці», – Терехов про стан постраждалих від удару по Харкову 6.10

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про стан постраждалих внаслідок ракетного удару армії РФ по Харкову 6 жовтня.

«Вони знаходяться в лікарні. Ми перевели їх з однієї лікарні, в іншу міську лікарню. Зараз вони знаходяться у більш-менш задовільному стані, але важкий стан – психологічний і у батька і у мати (які втратила 10-річного сина, через удар – ред.). Працюють лікарі і працюють психологи з ними. Люди в шоці», – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”. Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули. Раніше Терехов розповів, що 11-місячну дитину з-під завалів дістали харків’яни ще до приїзду на місце підрозділів ДСНС.