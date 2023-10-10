«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии пострадавших в результате ракетного удара армии РФ по Харькову 6 октября.
«Они находятся в больнице. Мы перевели их из одной больницы, в другую городскую больницу. Сейчас они находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, но тяжелое состояние – психологическое и у отца и у матери (которые потеряли 10-летнего сына, из-за удара – ред.). Работают врачи и работают психологи с ними. Люди в шоке», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер». Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли. Ранее Терехов рассказал, что 11-месячного ребенка из-под завалов достали харьковчане еще до приезда на место подразделений ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии пострадавших в результате ракетного удара армии РФ по Харькову 6 октября.".